Осинькин: Готов к любому исходу. Не держусь за свое место

Главный тренервысказался о матче против(3:2).

«Никому здесь легко не будет, нам тоже было тяжело. С первых минут наш дорогой Максим Глушенков нас огорчил. Дальше мы хорошо реализовали свои моменты, в первом тайме использовали свои шансы, это дало уверенность. Тяжелейший матч, его концовка. Было много тактических моментов от "Зенита", на которые нужно реагировать. Они выпускали футболистов с качественными подачами. Было сверхтяжело в конце, мы выстрадали победу.

Негатив постоянно идет вокруг нас. Если в августе справились легко, то позднее мы не переварили это, например, в игре с "Химками". Мы справились, последние матчи после "Акрона" — это игры, за которые могу только благодарить ребят.

Реакция руководства? Не задумывался, могу отвечать только за себя. Остался один матч, посмотрим, как все пойдет. Усталость накапливается, "Локомотив" вот тоже не выдержал напряжения эмоционального и физического.

Готов к любому исходу. Не держусь за свое место. Я сегодня выводил команду, завтра будет тренировка в Самаре. Готов к любым решениям», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Зенит» пока остался на первом месте с 39 очками. «КС» идут десятыми с 18 очками.