1 декабря, 22:45 мск — стадион «Велодром» примет матч 13-го тура французской Лиги 1 между

Команды являются соседями по турнирной таблице. «Марсель» с 23 баллами идет на 3-м месте, тогда как «Монако» опережает соперника на 3 балла и находится на 2-м. Оба коллектива пока что на 1-ю строчку не претендуют. Там уютно обосновался ПСЖ.

В минувшие выходные «Марсель» на выезде победил «Ланс» 3:1. «Монако» у себя дома принимал «Брест» и смог вырвать 3 очка, обыграв опонента 3:2.

Прогнозы и ставки

Разберем, что предлагают букмекеры и эксперты в своих прогнозах.

Котировки на игру такие: 2.70 на победу «Марселя», 2.60 на победу «Монако», 3.45 на ничью.

на победу «Марселя», на победу «Монако», на ничью. На LiveSport.Ru с оптимизмом смотрят в сторону «Монако». Аналитики сайта считают «монегасков» фаворитами. Подробнее о ставках на игру в прогнозе редакции.

с оптимизмом смотрят в сторону «Монако». Аналитики сайта считают «монегасков» фаворитами. Подробнее о ставках на игру в прогнозе редакции. Искусственный интеллект поставил на «Монако», который по его расчетам выиграет 3:1.

Трансляция матча

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