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    «Марсель» — «Монако»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Монако Марсель Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    1 декабря, 22:45 мск — стадион «Велодром» примет матч 13-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Монако».

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    Команды являются соседями по турнирной таблице. «Марсель» с 23 баллами идет на 3-м месте, тогда как «Монако» опережает соперника на 3 балла и находится на 2-м. Оба коллектива пока что на 1-ю строчку не претендуют. Там уютно обосновался ПСЖ.

    В минувшие выходные «Марсель» на выезде победил «Ланс» 3:1. «Монако» у себя дома принимал «Брест» и смог вырвать 3 очка, обыграв опонента 3:2.

    Прогнозы и ставки

    Разберем, что предлагают букмекеры и эксперты в своих прогнозах.

    • Котировки на игру такие: 2.70 на победу «Марселя», 2.60 на победу «Монако», 3.45 на ничью.

    • На LiveSport.Ru с оптимизмом смотрят в сторону «Монако». Аналитики сайта считают «монегасков» фаворитами. Подробнее о ставках на игру в прогнозе редакции.

    • Искусственный интеллект поставил на «Монако», который по его расчетам выиграет 3:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Марсель» — «Монако» и других поединков Лиги 1 смотрите на LiveCup.Run. Сайт предлагает широкий выбор событий со статистикой и коэффициентами.

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