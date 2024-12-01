Команды являются соседями по турнирной таблице. «Марсель» с 23 баллами идет на 3-м месте, тогда как «Монако» опережает соперника на 3 балла и находится на 2-м. Оба коллектива пока что на 1-ю строчку не претендуют. Там уютно обосновался ПСЖ.
В минувшие выходные «Марсель» на выезде победил «Ланс» 3:1. «Монако» у себя дома принимал «Брест» и смог вырвать 3 очка, обыграв опонента 3:2.
Прогнозы и ставки
Разберем, что предлагают букмекеры и эксперты в своих прогнозах.
- Котировки на игру такие: 2.70 на победу «Марселя», 2.60 на победу «Монако», 3.45 на ничью.
- На LiveSport.Ru с оптимизмом смотрят в сторону «Монако». Аналитики сайта считают «монегасков» фаворитами. Подробнее о ставках на игру в прогнозе редакции.
- Искусственный интеллект поставил на «Монако», который по его расчетам выиграет 3:1.
Трансляция матча
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