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    «Локомотив» — «Химки». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 17-го тура РПЛ «Локомотив» — «Химки»

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    Максим Ненахов
    «Локомотив» на своем поле сыграет с «Химками» в матче 17-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Локомотив»

    «Локомотив» идет на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 16-ти матчах. Команда Михаила Галактионова одержала 11 побед, один раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения, забив 32 мяча и пропустив 23 гола в свои ворота.

    Туром ранее «Локомотив» был разгромлен «Спартаком» на «Лукойл Арене» со счетом 2:5. До этого «железнодорожники» не проигрывали три матча кряду, взяв шесть очков из шести в домашних играх с «Рубином» (1:0) и «Факелом» (2:1), а так же сыграв гостевую ничью с «Зенитом» (1:1).

    На этой неделе «Локомотив» вылетел из Пути РПЛ Кубка России, уступив московскому «Динамо» в серии пенальти ответной игры 1/4 финала. Свое выступление в турнире «железнодорожники» продолжат уже в Пути регионов.

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    «Химки»

    «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков после 16-ти туров. На счету подмосковной команды 2 победы, 7 ничьих и 7 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 18:30.

    «Химки» не могут победить на протяжении 6-ти матчей кряду во всех турнирах. За этот отрезок команда Франка Артиги уступила московскому «Динамо» (3:4) и «Ростову» (1:3), сыграла вничью с «Факелом» (1:1) и «Краснодаром» (2:2) в РПЛ, а также вылетела из Кубка России, проиграв «Уралу» в 1/4 финала Пути регионов.

    Личные встречи

    В матче первого круга «Химки» одержали победу на своем поле со счетом 2:0. Команды также дважды встречались на групповой стадии Кубка России. В обоих встречах победу отпраздновал «Локомотив» — 4:0 дома и 5:1 в гостях.

    В 10-ти последних матчах на счету «железнодорожников» 7 побед, «Химки» оказались сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Химки» с коэффициентом 2.25.

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