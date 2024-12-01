«Краснодар» — «Спартак»: счет матча 0:3, обзор голов

В матче 17-го тура чемпионата Россиина выезде переигралсо счетом 3:0.

На 17-й и 28-й минутах точными ударами смог отметиться форвард красно-белых Манфред Угальде, который отметился дублем. Также в компенсированное арбитром время забил Эсекьель Барко.

Футбол. Россия. Премьер-лига Краснодар — Спартак 0:2 Голы: 0:1 Манфред Угальде (17'), 0:2 Манфред Угальде (28') Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Лукас Оласа, Сергей Петров, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Александр Черников, Диего Силва, Виктор Са, Джон Кордоба, Joao Batxi Спартак: Александр Максименко, Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Олег Рябчук, Маркос Маркиньос, Даниил Денисов, Эсекьель Барко, Наиль Умяров, Данил Пруцев, Манфред Угальде, Тео Бонгонда Предупреждения: Александр Черников (19'), Маркос Маркиньос (26'), Сергей Петров (40'), Манфред Угальде (61'), Джон Кордоба (69'), Витор Тормена (71'), Срджан Бабич (82')

Календарь и таблица РПЛ

Благодаря этой победе «Спартак» смог набрать 34 очка и поднялся на третью строчку в турнирной таблице. У «Краснодара» осталось 38 баллов и второе место.