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    Компани: С Кейном всё не так плохо

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    Наставник «Баварии» Венсан Компани высказался про состояние нападающего Гарри Кейна. Ранее форвард получил повреждение.

    Венсан Компани
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    Венсан Компани

    «Думаю, первые 10-15 минут были неплохими, но затем мы потеряли темп, допускали ошибки и слишком легко теряли мяч. Мы не показали свой лучший уровень.

    Во втором тайме мы быстро включились, создали достаточно моментов для взятия ворот. Я рад, что нам удалось забить в такой тяжелой ситуации, под сильным давлением, но я расстроен, что мы не победили. Мы проявили характер. В целом, это была хорошая игра для Бундеслиги.

    Перед каждым матчем мы настраиваемся взять 3 очка. Сегодня мы не взяли эти 3 очка. Это реальность. Но это была отличная игра, выезд против "Дортмунда", мы проигрывали 0:1, но проявили характер, сравняли счет и продолжали бороться в последние минуты.

    Это показывает, что у нас есть вера. Каждая команда в мире проходит через такие моменты в течение сезона.

    Кейн? Он сказал, что все не так плохо. Надеюсь, так и есть. Проведем обследования», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Ранее «Бавария» в Бундеслиге сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1).

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