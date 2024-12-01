Компани: С Кейном всё не так плохо

Наставник «Баварии»высказался про состояние нападающего. Ранее форвард получил повреждение.

«Думаю, первые 10-15 минут были неплохими, но затем мы потеряли темп, допускали ошибки и слишком легко теряли мяч. Мы не показали свой лучший уровень.

Во втором тайме мы быстро включились, создали достаточно моментов для взятия ворот. Я рад, что нам удалось забить в такой тяжелой ситуации, под сильным давлением, но я расстроен, что мы не победили. Мы проявили характер. В целом, это была хорошая игра для Бундеслиги.

Перед каждым матчем мы настраиваемся взять 3 очка. Сегодня мы не взяли эти 3 очка. Это реальность. Но это была отличная игра, выезд против "Дортмунда", мы проигрывали 0:1, но проявили характер, сравняли счет и продолжали бороться в последние минуты.

Это показывает, что у нас есть вера. Каждая команда в мире проходит через такие моменты в течение сезона.

Кейн? Он сказал, что все не так плохо. Надеюсь, так и есть. Проведем обследования», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

Ранее «Бавария» в Бундеслиге сыграла вничью с дортмундской «Боруссией» (1:1).