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    Галактионов: Исполнительское мастерство не дотягивает, потому что моментов было предостаточно

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    Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов подвел итог матча против «Химок» (1:3).

    Михаил Галактионов
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    Михаил Галактионов

    «Не получилось забить. Было достаточно много моментов. Можно сколько угодно говорить о принципах игры, об их реализации, тактической составляющей, но еще есть и исполнительское мастерство. К сожалению, значит, оно не дотягивает, потому что моментов было предостаточно. Сами пропускаем мячи, то мимо мяча промахнемся, то рикошет. Концентрация и степень надежности была утрачена.

    Идет отрезок, когда есть поражения, не очень хорошие результаты. Ребята были растеряны. Как только мяч вниз клали и игровая уверенность отрезками появлялась, сразу было превосходство нашей команды», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    После этого матча «Химки» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Локомотив» — на 3-й позиции (34 балла).

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