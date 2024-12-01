Галактионов: Исполнительское мастерство не дотягивает, потому что моментов было предостаточно

Главный тренер московскогоподвел итог матча против(1:3).

«Не получилось забить. Было достаточно много моментов. Можно сколько угодно говорить о принципах игры, об их реализации, тактической составляющей, но еще есть и исполнительское мастерство. К сожалению, значит, оно не дотягивает, потому что моментов было предостаточно. Сами пропускаем мячи, то мимо мяча промахнемся, то рикошет. Концентрация и степень надежности была утрачена.

Идет отрезок, когда есть поражения, не очень хорошие результаты. Ребята были растеряны. Как только мяч вниз клали и игровая уверенность отрезками появлялась, сразу было превосходство нашей команды», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

После этого матча «Химки» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 16-ю очками в активе. «Локомотив» — на 3-й позиции (34 балла).