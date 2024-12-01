«Челси» — «Астон Вилла»: счет матча 3:0, обзор голов

Коул Палмер Фото: globallookpress.com
Точными ударами в этой игре смогли отметиться Николас Джексон, Энцо Фернандес и Коул Палмер.
Футбол. Англия. Премьер-лига
Челси — Астон Вилла 3:0
Голы: 1:0 Николас Джексон (7'), 2:0 Энцо Фернандес (36'), 3:0 Коул Палмер (83') Челси: Роберт Санчес, Леви Колвилл, Марк Кукурелья, Мойсес Кайседо, Весли Фофана (Бенуа Бадьяшиль, 60'), Ромео Лавиа (Мало Гюсто, 86'), Энцо Фернандес, Коул Палмер (Жоау Фелиш, 86'), Педру Нету, Джейдон Санчо (Чуквунонсо Мадуэке, 71'), Николас Джексон (Кристофер Нкунку, 71') Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес (Робин Ольсен, 46'), Бубакар Камара (Росс Баркли, 62'), Лука Динь, Пау Торрес, Эзри Конса, Джон МакГинн, Юри Тилеманс, Мэтти Кэш, Олли Уоткинс (Эмилиано Буэндия, 84'), Морган Роджерс (Джон Дуран, 66'), Джейден Филоджин (Леон Бэйли, 66') Предупреждения: Джейден Филоджин (54'), Мэтти Кэш (61'), Чуквунонсо Мадуэке (85'), Жоау Фелиш (89')
«Челси» набрал 25 очков и вышел на третье место в АПЛ. «Астон Вилла» с 19 очками занимает 12-ю позицию.