проведут очную встречу в рамках 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Поединок состоится на стадионе «Хосе Соррилья» 30 ноября и начнется в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне хозяева борются за выживание. После 14 туров команда имеет всего 9 очков, что является худшим результатом турнира на данный момент. «Вальядолид» не может выиграть уже 4 тура, имея одну ничью и 3 поражения. В минувшем туре клуб на выезде проиграл 0:2 «Хетафе».

«Атлетико» устроил погоню за «Реалом», идущим на 2-м месте. «Матрасники» набрали 29 очков и занимают 3-е место. Они отстают от «сливочных» на один пункт. Команда Диего Симеоне выиграла три матча подряд. В прошлый раз она принимала «Алавес» и выиграла 2:1. Стоит отметить, что на сейчас оборона мадридцев является лучшей в Примере. Общий счет по голам у гостей 21:8.

Прогнозы и ставки

С учетом статуса «Атлетико» и его 6-матчевой победной серии во всех турнира, вопросов о фаворите в этой паре нет.

Букмекеры выставили такие котировки: 7.20 на «Вальядолид», 4.40 на ничью и 1.46 на «Атлетико».

на «Вальядолид», на ничью и на «Атлетико». Эксперты LiveSport.Ru сделали прогноз на эту встречу и предложили ставки с коэффициентами 2.00 и 2.17 .

сделали прогноз на эту встречу и предложили ставки с коэффициентами и . ИИ решил пойти против мнения большинства. Он считает, что выиграть должны хозяева со счетом 1:0.

Где смотреть

Прямую трансляцию матча «Вальядолид» — «Атлетико» и других поединков испанской Примеры смотрите на сайте LiveCup.Run. Сайт предлагает большой выбор событий, предматчевую статистику, составы и коэффициенты.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600€ Новым игрокам