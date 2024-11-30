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    Рахимов: Можно сказать о закономерности результата

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    Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов подвел итог матча с ЦСКА (2:2).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «В первом тайме, как и во всем матче, был технический брак. Он и сломал всю игру при позиционной атаке. Мы очень быстро теряли владение, из‑за этого позволяли сопернику контролировать мяч. По дисциплине и организации при этом всё нормально.

    Тесленко мог забить третий гол — и всё бы закончилось раньше. Но неправильно говорить в сослагательном наклонении. Понятно, что ты ведешь 2:0 и потом на последних минутах соперник сравнивает, после чего ты считаешь, что это всё же упущенная победа. Но если брать в целом, то ничья по делу. Моменты были и у армейцев, они могли забивать, Ставер нас сильно выручил в некоторых эпизодах. Можно сказать о закономерности результата в таком случае. И вместе с тем никто из нас так не говорит, так как мы вели в два мяча и пропустили на последней минуте», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

    После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе, а ЦСКА — на 6-й позиции с 28-ю баллами.

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