Команды проведут второй за неделю очный поединок. Ранее соперники встретились в 1/4 Кубка России Пути РПЛ. Первая игра завершилась нулями, однако уже во втором матче «Спартак» разгромил «бордовых» со счетом 3:0.
В РПЛ свой последний матч ЦСКА проиграл «Ростову» 1:2. «Рубин» разбил «Акрон», забив ему 3 безответных мяча. В таблице команды находятся по соседству. У ЦСКА 6-е место и 27 очков, у «Рубина» 7-е место и 22 очка.
Прогнозы и ставки
Рассмотрим букмекерскую линию, прогнозы и ставки на предстоящий поединок.
- LiveSport.Ru выпустил прогноз с двумя ставками, коэффициенты которых составляют 2.15 и 2.40.
- Букмекеры считают ЦСКА фаворитом за 1.78, тогда как на «Рубин» они дают 4.80. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.55.
- Искусственный интеллект считает, что матч завершится нулевой ничьей.
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