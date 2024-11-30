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    ЦСКА — «Рубин»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России ЦСКА Рубин Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В 17-м туре чемпионата России по футболу состоится матч между соседями по турнирной таблице — ЦСКА и «Рубином». Встреча назначена на 30 ноября 16:30 мск.

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    Команды проведут второй за неделю очный поединок. Ранее соперники встретились в 1/4 Кубка России Пути РПЛ. Первая игра завершилась нулями, однако уже во втором матче «Спартак» разгромил «бордовых» со счетом 3:0.

    В РПЛ свой последний матч ЦСКА проиграл «Ростову» 1:2. «Рубин» разбил «Акрон», забив ему 3 безответных мяча. В таблице команды находятся по соседству. У ЦСКА 6-е место и 27 очков, у «Рубина» 7-е место и 22 очка.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Рассмотрим букмекерскую линию, прогнозы и ставки на предстоящий поединок.

    • LiveSport.Ru выпустил прогноз с двумя ставками, коэффициенты которых составляют 2.15 и 2.40.

    • Букмекеры считают ЦСКА фаворитом за 1.78, тогда как на «Рубин» они дают 4.80. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.55.

    • Искусственный интеллект считает, что матч завершится нулевой ничьей.

    Где смотреть

    Смотрите прямую трансляцию матча ЦСКА — «Рубин» на LiveCup.Run. Там же ищите результаты других поединков РПЛ. Сайт предлагает широкий выбор событий, а также статистику и коэффициенты к ним.

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