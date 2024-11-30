В 17-м туре чемпионата России по футболу состоится матч между соседями по турнирной таблице —. Встреча назначена на 30 ноября 16:30 мск.

Команды проведут второй за неделю очный поединок. Ранее соперники встретились в 1/4 Кубка России Пути РПЛ. Первая игра завершилась нулями, однако уже во втором матче «Спартак» разгромил «бордовых» со счетом 3:0.

В РПЛ свой последний матч ЦСКА проиграл «Ростову» 1:2. «Рубин» разбил «Акрон», забив ему 3 безответных мяча. В таблице команды находятся по соседству. У ЦСКА 6-е место и 27 очков, у «Рубина» 7-е место и 22 очка.

Календарь и таблица РПЛ

Прогнозы и ставки

Рассмотрим букмекерскую линию, прогнозы и ставки на предстоящий поединок.

LiveSport.Ru выпустил прогноз с двумя ставками, коэффициенты которых составляют 2.15 и 2.40 .

выпустил прогноз с двумя ставками, коэффициенты которых составляют и . Букмекеры считают ЦСКА фаворитом за 1.78 , тогда как на «Рубин» они дают 4.80 . На ничью можно поставить с коэффициентом 3.55 .

, тогда как на «Рубин» они дают . На ничью можно поставить с коэффициентом . Искусственный интеллект считает, что матч завершится нулевой ничьей.

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