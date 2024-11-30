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    «Акрон» выиграл у «Оренбурга» благодаря голу Лончара

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    Тольяттинский «Акрон» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче 17-го тура РПЛ.

    Стефан Лончар
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    Стефан Лончар

    Матч в Самаре завершился со счетом 1:0 в пользу «Акрона».

    Единственный гол в этом матче забил Стефан Лончар. Черногорский полузащитник «Акрона» отличился на 60-й минуте.

    «Оренбург» проиграл пятый подряд матч в рамках РПЛ. Безвыигрышная серия уральского клуба составляет уже 16 матчей.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ — 19 очков. «Оренбург» находится на последнем месте — восемь очков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Акрон — Оренбург 1:0
    Голы: 0:1 Артём Гуренко (14'), 1:1 Александр Теняев (50'), 2:1 Илья Родионов (63') Акрон: Даниил Фролкин, Александр Сергеевич Безчаснюк, Василий Черов, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Роман Акбашев, Руслан Фищенко, Вячеслав Кротов, Никита Никифоров, Мераби Уридия Оренбург: Олег Баклов, Артём Гуренко, Даниил Корнюшин, Александр Перченок, Дмитрий Стоцкий, Александр Теняев, Глеб Захаров, Мигран Агеян, Валерий Бочеров, Никита Мацхарашвили, Pasevich R. Предупреждения: Анри Чичинадзе (29'), Дмитрий Стоцкий (57'), Дмитрий Стоцкий (68'), Олег Баклов (90+3')
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