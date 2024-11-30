«Акрон» выиграл у «Оренбурга» благодаря голу Лончара

Стефан Лончар Фото: globallookpress.com
Матч в Самаре завершился со счетом 1:0 в пользу «Акрона».
Единственный гол в этом матче забил Стефан Лончар. Черногорский полузащитник «Акрона» отличился на 60-й минуте.
«Оренбург» проиграл пятый подряд матч в рамках РПЛ. Безвыигрышная серия уральского клуба составляет уже 16 матчей.
«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ — 19 очков. «Оренбург» находится на последнем месте — восемь очков.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Акрон — Оренбург 1:0
Голы: 0:1 Артём Гуренко (14'), 1:1 Александр Теняев (50'), 2:1 Илья Родионов (63') Акрон: Даниил Фролкин, Александр Сергеевич Безчаснюк, Василий Черов, Анри Чичинадзе, Магомед Мусалов, Виталий Стежко, Роман Акбашев, Руслан Фищенко, Вячеслав Кротов, Никита Никифоров, Мераби Уридия Оренбург: Олег Баклов, Артём Гуренко, Даниил Корнюшин, Александр Перченок, Дмитрий Стоцкий, Александр Теняев, Глеб Захаров, Мигран Агеян, Валерий Бочеров, Никита Мацхарашвили, Pasevich R. Предупреждения: Анри Чичинадзе (29'), Дмитрий Стоцкий (57'), Дмитрий Стоцкий (68'), Олег Баклов (90+3')