«Акрон» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч РПЛ

Команды рассудит арбитр Рафаэль Шафеев из Волгограда. Игра начнется в 14:00 мск.
«Акрон»: Васютин, Савичев, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Дзюба, Беншимол.
«Оренбург»: Сысуев, Зотов, Сидоров, Касимов, Перес, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.
Прогноз на матч «Акрона» и «Оренбурга» доступен по ссылке.
После 16 сыгранных матчей «Акрон» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.
«Оренбург» (8) занимает последнее, 16-е место.