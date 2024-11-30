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    «Акрон» и «Оренбург» назвали стартовые составы на матч РПЛ

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    Сегодня, 30 ноября, пройдет матч 17-го тура РПЛ, в котором встретятся «Акрон» и «Оренбург».

    «Акрон»
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    «Акрон»

    Команды рассудит арбитр Рафаэль Шафеев из Волгограда. Игра начнется в 14:00 мск.

    «Акрон»: Васютин, Савичев, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Дзюба, Беншимол.

    «Оренбург»: Сысуев, Зотов, Сидоров, Касимов, Перес, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

    Прогноз на матч «Акрона» и «Оренбурга» доступен по ссылке.

    После 16 сыгранных матчей «Акрон» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Оренбург» (8) занимает последнее, 16-е место.

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