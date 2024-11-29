Кафанов оценил дебют Худякова в ЛЧ за «Штурм»

Тренер вратарей «Ростова» и сборной Россиипрокомментировал игру голкипера австрийского «Штурма»в пятом туре Лиги чемпионом с испанской «Жироной» (1:0).

«Новая страна, новая команда — и сразу Лига чемпионов. Конечно, очень сложно выходить на матч такого уровня после долгого отсутствия игровой практики. Перед тем как выпустить вратаря в основном составе, обычно ему давали сыграть за вторую команду.

И даже в этой ситуации в этом матче вратари могли не сразу почувствовать игру. Поэтому первые минуты Даниилу было невероятно сложно, он чувствовал себя не в своей тарелке, но через какое-то время начал успевать и принимать правильные решения.

Было не так много моментов у его ворот, но много связанных с игрой ногами. Защитники часто играли через него, он сделал много передач. Были помарки, но немного. Можно сказать, что дебют удался», — сказал Кафанов в интервью «СЭ».

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Для 20-летняя вратаря это была первая встреча за новую команду. Летом он покинул московский «Локомотив», где вообще не играл, и подписал контракт в качестве свободного агента со «Штурмом».