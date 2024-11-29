ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Рубин»17-й тур РПЛ. Булыкин ждет победу ЦСКА над «Рубином», Кирьяков не видит фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар»
  • 17:29
    • Дюков: Я принял решение участвовать в выборах президента РФС
    Все новости спорта

    Кафанов оценил дебют Худякова в ЛЧ за «Штурм»

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Штурм Лига чемпионов Жирона
    Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов прокомментировал игру голкипера австрийского «Штурма» Даниила Худякова в пятом туре Лиги чемпионом с испанской «Жироной» (1:0).

    Даниил Худяков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Даниил Худяков

    «Новая страна, новая команда — и сразу Лига чемпионов. Конечно, очень сложно выходить на матч такого уровня после долгого отсутствия игровой практики. Перед тем как выпустить вратаря в основном составе, обычно ему давали сыграть за вторую команду.

    И даже в этой ситуации в этом матче вратари могли не сразу почувствовать игру. Поэтому первые минуты Даниилу было невероятно сложно, он чувствовал себя не в своей тарелке, но через какое-то время начал успевать и принимать правильные решения.

    Было не так много моментов у его ворот, но много связанных с игрой ногами. Защитники часто играли через него, он сделал много передач. Были помарки, но немного. Можно сказать, что дебют удался», — сказал Кафанов в интервью «СЭ».

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Для 20-летняя вратаря это была первая встреча за новую команду. Летом он покинул московский «Локомотив», где вообще не играл, и подписал контракт в качестве свободного агента со «Штурмом».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Валенсия» дать бой хозяевам?
  • «Мальорка» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Автомобилист» покажет класс в очередном матче
  • «Автомобилист» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Сможет ли Секулич остановить Негриту?
  • Секулич — Негриту. Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 29 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Мальорка — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Секулич — Негриту
  • Теннис
  • Завтра в 05:30
    •  2.82
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Айлендерс — Баффало
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Тампа — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Питтсбург — Калгари
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Оттава
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры