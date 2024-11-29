Дюков: Мы ведем проверку, анализируем все матчи «Крыльев» за два года

Президент РФСвысказался о коррупционном скандале, в котором могут быть замешаны

«Мы знаем, что один из сотрудников клуба сообщил о некой задолженности перед судьями. Мы получили эту информацию ещё в октябре. Мы ведем проверку, анализируем все матчи "Крыльев" за два года.

Проверка будет завершена ориентировочно в декабре. Пока в матчах самарцев системной необъективности со стороны судей мы не обнаружили. Отношение самое серьёзное, все имеющиеся сведения надо тщательно проверять. Информация требует передачи в правоохранительные органы. Если будут виновные, они должны быть наказаны. У нас нулевая терпимость к попыткам неспортивного влияния на игру. В среду у меня состоялся разговор с губернатором Вячеславом Федорищевым. Мы заявили, что мы готовы сотрудничать», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Ранее на этой неделе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.