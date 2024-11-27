«Ахмат» — «Зенит»: составы, прогнозы, коэффициенты

Александр Ерохин Фото: globallookpress.com
Стартовый состав «Ахмата»: Михаил Опарин, Ризван Уциев (к), Турпал‑Али Ибишев, Милош Шатара, Лукас Ловат, Светослав Ковачев, Диале Луна, Владислав Камилов, Магомед Якуев, Амин Талал, Фелиппе Кардосо.
Стартовый состав «Зенита»: Денис Адамов, Артур, Родригао, Юрий Горшков, Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Андрей Мостовой, Ильзат Ахметов, Александр Ерохин (к), Вильмар Барриос, Лусиано Гонду.
Встреча начнется в Грозном в 18:15 (мск). Прогноз на нее можно посмотреть по ссылке.