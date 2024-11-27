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    Гвардиола: «Манчестер Сити» преуспевает, но не выигрывает игры

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов (3:3).

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    Английский клуб вел 3:0, но в итоге неожиданно упустил победу, пропустив голы на 75-й, 82-й и 89-й минутах.

    «Мы хорошо играли до того момента, как пропустили 3 мяча, показав нестабильную игру.

    В последнее время мы проиграли много матчей. Мы хрупкие и, конечно, нам нужна была победа. Я не знаю, психологическое ли это. Первый гол не может быть забит, как и второй. После этого мы забываем, что произошло, мы отчаянно хотели победить, и мы преуспеваем, но не выигрываем игры.
    Ситуация такова, какова она есть. Мы провели хорошую игру, но на этом уровне мы не можем их отдать.

    Нам нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре», — цитирует Гвардиолу BBC.

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