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    Стало известно, сможет ли Дзюба сыграть в ближайшем матче «Акрона»

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сыграет в матче против «Оренбурга» в 17-м туре РПЛ. Об этом сообщил спортивный директор тольяттинской команды Арам Задоян.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Ранее на этой неделе Дзюба пропустил матч «Акрона» с ярославским «Шинником» (1:0) в Кубка России.

    «У нас расставлены приоритеты, и на сегодняшний день основная задача — сохранить наше место в премьер‑лиге. Тем не менее мы к любому матчу относимся ответственно, будь то это Кубок или матч чемпионата — мы всегда хотим одержать победу.

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    • Понятно, что с учетом графика нужно прибегать к ротации. Те, кто не играл с "Шинником", в том числе и Дзюба, не имеют никаких повреждений, наши лидеры получили необходимый отдых в преддверии матча с Оренбургом», — приводит слова Задояна «Матч ТВ».

    Матч «Акрон» — «Оренбург» пройдет 30 ноября в Самаре, начало — в 14:00 мск.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Акрон» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 16 туров.

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