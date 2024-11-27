Стало известно, сможет ли Дзюба сыграть в ближайшем матче «Акрона»

Нападающий «Акрона»сыграет в матче противв 17-м туре РПЛ. Об этом сообщил спортивный директор тольяттинской команды Арам Задоян.

Ранее на этой неделе Дзюба пропустил матч «Акрона» с ярославским «Шинником» (1:0) в Кубка России.

«У нас расставлены приоритеты, и на сегодняшний день основная задача — сохранить наше место в премьер‑лиге. Тем не менее мы к любому матчу относимся ответственно, будь то это Кубок или матч чемпионата — мы всегда хотим одержать победу.

Понятно, что с учетом графика нужно прибегать к ротации. Те, кто не играл с "Шинником", в том числе и Дзюба, не имеют никаких повреждений, наши лидеры получили необходимый отдых в преддверии матча с Оренбургом», — приводит слова Задояна «Матч ТВ».

Матч «Акрон» — «Оренбург» пройдет 30 ноября в Самаре, начало — в 14:00 мск.

Календарь и таблица РПЛ

«Акрон» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 16 туров.