Лига чемпионов снова возвращается. В 5-м туре программу откроет поединок, который запланирован на 26 ноября 20:45 мск.

Обе команды не входят в топ. «Милан» занимает 20-е место с 6 очками, а «Слован» замыкает турнирную таблицу без единого набранного очка. Напомним, что в этапе лиги выступают 36 команд.

«Милан» стартовал с двух поражений, но после очнулся и добыл две победы. «Россонери» одолели «Реал» и «Брюгге» со счетом 3:1. «Слован» имеет 4 поражения подряд с общим счетом 2:15.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы, ставки, коэффициенты

Понятное дело, что в этой паре будет явный фаворит. Все-таки разница между соперниками очень большая.

Букмекеры дают 1.20 на «Милан» и 12.0 на «Слован», а ничью они оценили в 6.60 .

на «Милан» и на «Слован», а ничью они оценили в . Редакция LiveSport.Ru в своем прогнозе сделала упор на результативность и предложила две ставки с коэффициентами 2.00 и 2.30 .

в своем прогнозе сделала упор на результативность и предложила две ставки с коэффициентами и . Искусственный интеллект считает, что «Милан» победит со счетом 2:1.

Где смотреть

Прямую трансляцию матча «Слован» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run. Там же можно ознакомиться со статистикой команд перед матчем, выбрать букмекера и посмотреть коэффициенты для ставок.

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