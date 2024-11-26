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    «Слован» — «Милан»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Лига чемпионов снова возвращается. В 5-м туре программу откроет поединок «Милана» и «Слована», который запланирован на 26 ноября 20:45 мск.

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    Обе команды не входят в топ. «Милан» занимает 20-е место с 6 очками, а «Слован» замыкает турнирную таблицу без единого набранного очка. Напомним, что в этапе лиги выступают 36 команд.

    «Милан» стартовал с двух поражений, но после очнулся и добыл две победы. «Россонери» одолели «Реал» и «Брюгге» со счетом 3:1. «Слован» имеет 4 поражения подряд с общим счетом 2:15.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы, ставки, коэффициенты

    Понятное дело, что в этой паре будет явный фаворит. Все-таки разница между соперниками очень большая.

    • Букмекеры дают 1.20 на «Милан» и 12.0 на «Слован», а ничью они оценили в 6.60.

    • Редакция LiveSport.Ru в своем прогнозе сделала упор на результативность и предложила две ставки с коэффициентами 2.00 и 2.30.

    • Искусственный интеллект считает, что «Милан» победит со счетом 2:1.

    Где смотреть

    Прямую трансляцию матча «Слован» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run. Там же можно ознакомиться со статистикой команд перед матчем, выбрать букмекера и посмотреть коэффициенты для ставок.

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