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    Синицын о ничьей в матче «Химки» — «Краснодар»: Для меня это стало большой неожиданностью

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    Экс-голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о ничейном результате «быков» в матче 16-го тура российской Премьер-лиги против «Химок» (2:2).

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Для меня упущенная победа "Краснодара" в матче с "Химками" стала большой неожиданностью. Но это футбол, где потеря очков неизбежна. При этом "Краснодар" продолжает не проигрывать в этом сезоне РПЛ, что вселяет некоторую уверенность. Но желательно не терять очки в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы, ведь клуб борется за пьедестал.

    Не думаю, что потеря лидерства в РПЛ как-то скажется на "Краснодаре". По большому счёту отрыв всего одно очко, а впереди будет весна, которая является важной частью чемпионата. До зимы команда идёт уверенно с небольшими помарками. Не считаю, что первое место в РПЛ — это бремя. "Краснодар" одерживал 11 побед подряд, и на них ничто не давило. Сейчас произошёл небольшой спад, который вызван усталостью или чем-то ещё. А в остальном всё хорошо», — сказал Синицын Чемпионату.

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    • После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице российской Премьер-лиги с 38-ю очками в активе, отставая от «Зенита» на 1 балл.

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