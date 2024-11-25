Синицын о ничьей в матче «Химки» — «Краснодар»: Для меня это стало большой неожиданностью

Экс-голкиперподелился мнением о ничейном результате «быков» в матче 16-го тура российской Премьер-лиги против(2:2).

«Для меня упущенная победа "Краснодара" в матче с "Химками" стала большой неожиданностью. Но это футбол, где потеря очков неизбежна. При этом "Краснодар" продолжает не проигрывать в этом сезоне РПЛ, что вселяет некоторую уверенность. Но желательно не терять очки в матчах с командами из нижней части турнирной таблицы, ведь клуб борется за пьедестал.

Не думаю, что потеря лидерства в РПЛ как-то скажется на "Краснодаре". По большому счёту отрыв всего одно очко, а впереди будет весна, которая является важной частью чемпионата. До зимы команда идёт уверенно с небольшими помарками. Не считаю, что первое место в РПЛ — это бремя. "Краснодар" одерживал 11 побед подряд, и на них ничто не давило. Сейчас произошёл небольшой спад, который вызван усталостью или чем-то ещё. А в остальном всё хорошо», — сказал Синицын Чемпионату.

После этого матча «Краснодар» занимает 2-е место в таблице российской Премьер-лиги с 38-ю очками в активе, отставая от «Зенита» на 1 балл.