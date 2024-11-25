Мбаппе: Хочу играть хорошо и забивать много голов

Форвардвысказался о матче против(3:0).

«Я начал хорошо, нащупал ритм с партнерами, на другой позиции. Как я сказал в первый же день, я могу играть на разных позициях и буду выкладываться на максимум. Это история моей карьеры: я играю справа, в центре, слева… Хочу играть хорошо и забивать много голов.

Мне очень помогли тренировки в последние недели с ребятами из "Кастильи", для меня это полезно — бегать с ними, тренироваться… Сегодня было видно, что я в хорошей физической форме. У меня хорошие отношения с Вини, с ним и со всеми игроками "Реала".

Мы готовы сыграть вместе много матчей и выиграть множество титулов. Вальверде? Он очень-очень важен. Когда речь заходит об игроках, людям нравится обсуждать тех, кто на виду, но они мало говорят о нем. Но я могу сказать, что он очень важный игрок для нас», — цитирует Мбаппе Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

Благодаря этой победе «Реал» смог набрать 30 очков и вернулся на второе место в турнирной таблице испанской Примеры. У «Леганеса» осталось 14 баллов и 14-я строчка.