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    «Реал Сосьедад» уступил «Атлетику»

    «Атлетик» — «Реал Сосьедад»: счет матча 1:0, обзор гола

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    В матче 14-го тура испанской Примеры «Атлетик» в родных стенах одолел «Реал Сосьедад» со счетом 1:0.

    Ойан Сансет
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    Ойан Сансет

    На 26-й минуте автором единственного гола стал Ойан Сансет, которому ассистировал Нико Уильямс.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетик — Реал Сосьедад 1:0
    Гол: 1:0 Ойан Сансет (26') Атлетик: Хулен Агирресабала, Оскар де Маркос, Даниэль Вивиан, Йерай Альварес, Юри Берчиче, Иньиго Руис де Галарета (Андер Эррера, 77'), Беньят Прадос (Микель Хаурегисар, 60'), Ойан Сансет (Унаи Гомес, 70'), Иньяки Уильямс (Алехандро Беренгер, 77'), Нико Уильямс, Альваро Джало (Горка Гурусета, 60') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Хави Лопес (Айэн Муньос, 75'), Наиф Агер, Хон Арамбуру (Ариц Элустондо, 84'), Микель Оярсабаль, Такэфуса Кубо (Брайс Мендес, 60'), Серхио Гомес, Лука Сучич, Мартин Субименди, Игор Субельдия, Андер Барренечеа (Шеральдо Бекер, 60') Предупреждения: Игор Субельдия (21'), Беньят Прадос (41'), Хави Лопес (53'), Иньиго Руис де Галарета (76'), Наиф Агер (90 + 1'), Юри Берчиче (90 + 2')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Победа позволила «Атлетику» набрать 23 очка и подняться на пятое место в турнирной таблице Примеры. В активе «Сосьедада» осталось 18 баллов и десятая строчка.

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