Флик прокомментировал упущенную победу «Барселоны» в Виго

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью с «Сельтой» (2:2) в матче Ла Лиги.

На 82-й минуте каталонцы остались в меньшинстве после удаления Марка Касадо. И почти тут же «Сельта» забила два мяча.

«Мы играли плохо не только последние 10 минут. Мы провели сегодня плохой матч.

Невозможно заменить футболиста, только что получившего желтую.

Сегодня мы много ошибались, не хватало уверенности при игре с мячом.

Менталитет Гави идет на пользу команде. Наша цель — сделать так, чтобы он смог проводить на поле всю игру, но идти в эту сторону нужно шаг за шагом», — приводит слова Флика Marca.