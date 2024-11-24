«Факел» — «Динамо» Москва: смотреть онлайн в прямом эфире

В 16-м туре чемпионата России воронежскийпримет московское. Матч начнется в 16:30 мск.

«Факел» держался без поражений в РПЛ с конца сентября, однако в прошлом туре команда не смогла устоять перед «Локомотивом» и проиграла 1:2. Перед этим клуб сыграл дважды вничью. Речь идет о встречах с ЦСКА (0:0) и «Химками» (1:1). Сейчас клуб находится на 14-м месте с 12 очками.

«Динамо» продлило свою беспроигрышную серию в турнире до 4 поединков, 3 из которых закончились для москвичем победой. В последних матчах «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), обыграло «Пари НН» (3:1) и «Химки» (4:3). В начале ноября команда не справилась с «Локо» в Кубке России, уступив 1:2. В таблице за гостями закреплено 5-е место с 30 очками.

Прогнозы и ставки

Если говорить о ставках, то в букмекерской линии обошлось без неожиданностей.

Букмекеры выставили «Динамо» в качестве фаворита с коэффициентом 1.81 , тогда как на «Факел» они предлагают 4.50 . Ставка на ничью принимается за 3.80 .

, тогда как на «Факел» они предлагают . Ставка на ничью принимается за . LiveSport.Ru по традиции предлагает прогноз на поединок. Коэффициент — 2.25 .

по традиции предлагает прогноз на поединок. Коэффициент — . ИИ дал свой прогноз на игру. «Динамо» выиграет 2:1.

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