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    Смотреть онлайн матча «Факел» — «Динамо» Москва 24.11.2024. Прямая трансляция в 16:30

    «Факел» — «Динамо» Москва: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В 16-м туре чемпионата России воронежский «Факел» примет московское «Динамо». Матч начнется в 16:30 мск.

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    «Факел» держался без поражений в РПЛ с конца сентября, однако в прошлом туре команда не смогла устоять перед «Локомотивом» и проиграла 1:2. Перед этим клуб сыграл дважды вничью. Речь идет о встречах с ЦСКА (0:0) и «Химками» (1:1). Сейчас клуб находится на 14-м месте с 12 очками.

    «Динамо» продлило свою беспроигрышную серию в турнире до 4 поединков, 3 из которых закончились для москвичем победой. В последних матчах «Динамо» сыграло вничью с «Ростовом» (1:1), обыграло «Пари НН» (3:1) и «Химки» (4:3). В начале ноября команда не справилась с «Локо» в Кубке России, уступив 1:2. В таблице за гостями закреплено 5-е место с 30 очками.

    Прогнозы и ставки

    Если говорить о ставках, то в букмекерской линии обошлось без неожиданностей.

    • Букмекеры выставили «Динамо» в качестве фаворита с коэффициентом 1.81, тогда как на «Факел» они предлагают 4.50. Ставка на ничью принимается за 3.80.

    • LiveSport.Ru по традиции предлагает прогноз на поединок. Коэффициент — 2.25.

    • ИИ дал свой прогноз на игру. «Динамо» выиграет 2:1.

    Где смотреть матч

    Смотрите прямую трансляцию матча «Факел» — «Динамо» Москва на LiveCup.Run, который предлагает широкий выбор событий с аналитикой и коэффициентами.

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