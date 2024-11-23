Семак: Вендел остался в Санкт‑Петербурге, он пока не готов играть

Напомним, на стадионе «Газовик» уложен искусственный газон.
«Обычно мы играем позже, плюс разница во времени. Конечно, для игроков непривычно, но ничего страшного.
В составе нет Вендела? Он в Санкт‑Петербурге, пропустил последнее время и, к сожалению, пока не готов принимать участие в матче.
Мы провели две тренировки на искусственном поле в Санкт‑Петербурге. Но это отчасти связано с тем, что состояние натуральных полей на базе сложное, поля вязкие, поэтому приняли решение поработать на искусственном. С одной стороны, это подготовка, с другой стороны, нет альтернативы», — сказал Семак «Матч ТВ».