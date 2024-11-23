Семак: Вендел остался в Санкт‑Петербурге, он пока не готов играть

Наставник «Зенита»отметил, что команда готовилась к матчу с «Оренбургом» в 16‑м туре РПЛ на искусственном поле. Также специалист высказался по поводу отсутствия бразильца

Напомним, на стадионе «Газовик» уложен искусственный газон.

«Обычно мы играем позже, плюс разница во времени. Конечно, для игроков непривычно, но ничего страшного.

В составе нет Вендела? Он в Санкт‑Петербурге, пропустил последнее время и, к сожалению, пока не готов принимать участие в матче.

Мы провели две тренировки на искусственном поле в Санкт‑Петербурге. Но это отчасти связано с тем, что состояние натуральных полей на базе сложное, поля вязкие, поэтому приняли решение поработать на искусственном. С одной стороны, это подготовка, с другой стороны, нет альтернативы», — сказал Семак «Матч ТВ».