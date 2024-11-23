1-й таймОренбург — ЗенитОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вильмар Барриос«Оренбург» — «Зенит». Онлайн
  • 11:12
    • «Оренбург» и «Зенит» огласили стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    Семак: Вендел остался в Санкт‑Петербурге, он пока не готов играть

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Оренбург Зенит
    Наставник «Зенита» Сергей Семак отметил, что команда готовилась к матчу с «Оренбургом» в 16‑м туре РПЛ на искусственном поле. Также специалист высказался по поводу отсутствия бразильца Вендела.

    Вендел
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вендел

    Напомним, на стадионе «Газовик» уложен искусственный газон.

    «Обычно мы играем позже, плюс разница во времени. Конечно, для игроков непривычно, но ничего страшного.

    В составе нет Вендела? Он в Санкт‑Петербурге, пропустил последнее время и, к сожалению, пока не готов принимать участие в матче.

    Мы провели две тренировки на искусственном поле в Санкт‑Петербурге. Но это отчасти связано с тем, что состояние натуральных полей на базе сложное, поля вязкие, поэтому приняли решение поработать на искусственном. С одной стороны, это подготовка, с другой стороны, нет альтернативы», — сказал Семак «Матч ТВ».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» забрать очки у «железнодорожников»?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • Сможет ли «Ростов» дать бой армейцам?
  • ЦСКА — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сможет ли «Оренбург» навязать борьбу «Зениту»?
  • «Оренбург» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.67
  • Экспресс дня 23 ноября
  • Сегодня в 14:15
    •  3.65
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Оренбург — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ян — Фигередо
  • Бои
  • Сегодня в 16:40
    •  2.15
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Милан — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры