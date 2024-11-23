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    «Оренбург» и «Зенит» огласили стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ

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    Сегодня, 23 ноября, пройдет матч 16-го тура РПЛ. Друг с другом встретятся «Оренбург» и «Зенит».

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    Команды рассудит Сергей Карасев. Встреча начнется в 12:00 мск.

    «Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Касимов, Перес, Караташ, Коваленко, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

    «Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Соболев, Глушенков, Педро.

    Прогноз на матч «Оренбурга» и «Зенита» доступен по ссылке.

    «Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб набрал 8 очков за 15 матчей.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Зенит» заработал 36 очков и располагается на второй строчке.

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