«Оренбург» и «Зенит» огласили стартовые составы на матч 16-го тура РПЛ

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
Команды рассудит Сергей Карасев. Встреча начнется в 12:00 мск.
«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Касимов, Перес, Караташ, Коваленко, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.
«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Эракович, Нино, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Соболев, Глушенков, Педро.
Прогноз на матч «Оренбурга» и «Зенита» доступен по ссылке.
«Оренбург» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб набрал 8 очков за 15 матчей.
«Зенит» заработал 36 очков и располагается на второй строчке.