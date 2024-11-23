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    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 12-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

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    Эрлинг Холанн
    «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Тоттенхэмом» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Начало — в 20:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 11-ти матчах. На счету «горожан» 7 побед, 2 ничьи и 2 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 22:13. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 5 очков.

    Впервые с 2006 года «Манчестер Сити» проиграл четыре матча кряду. За этот отрезок подопечные Хосепа Гвардиолы уступили в двух последних турах АПЛ — «Борнмуту» (1:2) и «Брайтону» (1:2) в гостях, а также потерпели поражение от «Тоттенхэма» (1:2) в Кубке английской лиги и были разгромлены «Спортингом» (1:4) в Лиге Чемпионов.

    «Тоттенхэм»

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    «Тоттенхэм» находится на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 16 очков в 11-ти матчах. Лондонский клуб одержал 5 побед, один раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 23:13.

    В крайнем туре чемпионата Англии подопечные Энджа Постекоглу дома неожиданно уступили новичкам турнира — «Ипсвичу» (1:2). Это поражение стало для «Тоттенхэма» вторым подряд после фиаско в матче 4-го тура Лиги Европы с «Галатасараем» (2:3). До этого лондонцы разгромили «Астон Виллу» (4:1) в АПЛ, а также выбили «Манчестер Сити» (2:1) из Кубка английской лиги.

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ в Манчестере была зафиксирована результативная ничья (3:3), а в Лондоне победу отпраздновали «горожане» (0:2).

    Всего в 10-ти последних матчах на счету «Манчестер Сити» 5 побед, «Тоттенхэм» оказался сильнее в 4-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 3.50.

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