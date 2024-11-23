Коллектив Пепа Гвардиолы проиграл 4 матча подряд во всех турнирах, что очень сложно припомнить. Таким образом, предстоящий поединок носит принципиальный характер для хозяев. Тем более что одно из поражений «Ман Сити» получил в поединке с «Тоттенхэмом» в Кубке Лиги (1:2). Хозяева также уступили 1:2 «Борнмуту» и «Брайтону». В ЛЧ клуб потерпел невероятно крупное поражение 1:4 от «Спортинга».
После победы над «Сити» в Кубке лиги «шпоры» развили успех, выиграв у «Астон Виллы» 4:1 в АПЛ. продолжит серию не удалось. Гости проиграли «Галатасараю» 2:3 в Лиге Европы и уступили «Ипсвичу» 1:2 в чемпионате.
В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» с 23 очками занимает 2-е место, а «Тоттенхэм» идет на 10-м месте с 16 баллами.
Прогнозы и ставки
Несмотря на серьезные кадровые потери «Ман Сити» является фаворитом предстоящего поединка. Рассмотрим букмекерскую линию.
- Букмекеры дают 1.45 на «Ман Сити», 5.00 — на ничью, 7.00 — на победу «Тоттенхэма».
- Прогноз от LiveSport.Ru с коэффициентом 3.50 можно прочитать здесь.
- Искусственный интеллект спрогнозировал результативную ничью между командами со счетом 3:3.
Трансляция матча
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