23 ноября в Манчестере состоится поединок 12-го тура чемпионата Англии по футболу, в которомпримет. Начало в 20:30 мск.

Коллектив Пепа Гвардиолы проиграл 4 матча подряд во всех турнирах, что очень сложно припомнить. Таким образом, предстоящий поединок носит принципиальный характер для хозяев. Тем более что одно из поражений «Ман Сити» получил в поединке с «Тоттенхэмом» в Кубке Лиги (1:2). Хозяева также уступили 1:2 «Борнмуту» и «Брайтону». В ЛЧ клуб потерпел невероятно крупное поражение 1:4 от «Спортинга».

После победы над «Сити» в Кубке лиги «шпоры» развили успех, выиграв у «Астон Виллы» 4:1 в АПЛ. продолжит серию не удалось. Гости проиграли «Галатасараю» 2:3 в Лиге Европы и уступили «Ипсвичу» 1:2 в чемпионате.

Календарь и таблица АПЛ

В турнирной таблице АПЛ «Ман Сити» с 23 очками занимает 2-е место, а «Тоттенхэм» идет на 10-м месте с 16 баллами.

Прогнозы и ставки

Несмотря на серьезные кадровые потери «Ман Сити» является фаворитом предстоящего поединка. Рассмотрим букмекерскую линию.

Букмекеры дают 1.45 на «Ман Сити», 5.00 — на ничью, 7.00 — на победу «Тоттенхэма».

на «Ман Сити», — на ничью, — на победу «Тоттенхэма». Прогноз от LiveSport.Ru с коэффициентом 3.50 можно прочитать здесь.

с коэффициентом можно прочитать здесь. Искусственный интеллект спрогнозировал результативную ничью между командами со счетом 3:3.

Трансляция матча

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