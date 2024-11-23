«Алания» — «Урал»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 20-го тура Первой лиги Россиина выезде минимально победилсо счетом 1:0.

Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал Мартин Секулич на 9-й минуте.

Футбол. Россия. Первая лига Алания — Урал 0:1 Гол: 0:1 Sekulic M. (9') Алания: Ростислав Солдатенко, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Илья Москаленчик, Константин Плиев, Алан Хугаев, Ибрагим Цаллагов, Батраз Хадарцев, Gurtsiev B., Isik M. Урал: Алексей Мамин, Алексей Мамин, Мингиян Бевеев, Владислав Малькевич, Тимофей Маргасов, Иван Чудин, Андрей Егорычев, Даниэль Мишкич, Артур Юсупов, Максим Воронов, Sekulic M.

Календарь и таблица ФНЛ

«Урал» набрал 36 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. У «Алании» осталось 18 баллов и 17-я строчка.