Перед этим матчем у хозяев был непростой период. Клуб встретился с «Локомотивом» (0:1) и «Краснодаром» (1:1) в РПЛ, а также сыграл с ЦСКА (0:0) в Кубке России.
Гости в прошлом туре испытали на себе мощь «Спартака» (0:4). Неудача обнулила успех в поединке с «Крыльями Советов», который они выиграли 2:0.
Прогнозы и ставки
Для «Акрона» «Рубин» — сущий кошмар. Клуб проиграл во всех пяти официальных матчах. В октябре этого года команды сыграли в Кубке России и казанцы победили 1:0.
- В связи с этим у букмекеров наметился явный фаворит и это, конечно же, «Рубин»: 2.10 на победу хозяев, 4.00 на победу гостей, 3.40 на ничью.
- Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз на поединок с коэффициентом 2.08.
- Искусственный интеллект просчитал, что в матче будет нулевая ничья.
Трансляция матча
Смотрите на LiveCup.Run прямую трансляцию матча «Рубин» — «Акрон». Там же следите за статистикой, коэффициентами и результатами других поединков.
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