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    «Рубин» — «Акрон»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    «Рубин» и «Акрон» будут в нынешнем сезоне ничем особо не выделяются. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, хотя «бордовые» при этом располагаются ближе к первой трети.

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    Перед этим матчем у хозяев был непростой период. Клуб встретился с «Локомотивом» (0:1) и «Краснодаром» (1:1) в РПЛ, а также сыграл с ЦСКА (0:0) в Кубке России.

    Гости в прошлом туре испытали на себе мощь «Спартака» (0:4). Неудача обнулила успех в поединке с «Крыльями Советов», который они выиграли 2:0.

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    Прогнозы и ставки

    Для «Акрона» «Рубин» — сущий кошмар. Клуб проиграл во всех пяти официальных матчах. В октябре этого года команды сыграли в Кубке России и казанцы победили 1:0.

    • В связи с этим у букмекеров наметился явный фаворит и это, конечно же, «Рубин»: 2.10 на победу хозяев, 4.00 на победу гостей, 3.40 на ничью.

    • Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз на поединок с коэффициентом 2.08.

    • Искусственный интеллект просчитал, что в матче будет нулевая ничья.

    Трансляция матча

    Смотрите на LiveCup.Run прямую трансляцию матча «Рубин» — «Акрон». Там же следите за статистикой, коэффициентами и результатами других поединков.

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