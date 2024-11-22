Защитник «Баварии» объяснил, почему в Лиге 1 играть сложнее, чем в Бундеслиге

Защитниксравнил уровень игры французской Лиги 1 с немецкой Бундеслигой.

«Лига 1 сложнее, потому что аутсайдеры, против которых вы играете, готовы работать против вас и очень хорошо защищаются. И они все быстрые, поэтому всю игру нужно быть сконцентрированным.

В Бундеслиге всё по-другому, поскольку такой игрок, как я, может, например, контролировать игру на свой скорости. В Лиге 1 я не мог», — приводит слова Боэ Euro Foot.

Напомним, что ранее защитник выступал за французский «Ренн». В нынешнем сезоне Боэ провел за «Баварию» 2 матча в рамках Бундеслиги и сделал 1 голевую передачу.