Агент Захаряна отреагировал на непопадание игрока в состав «Реал Сосьедада» на ближайший матч

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реала Сосьедад», высказался о том, что игрок не попал в заявку команды на матч Кубка Испании против «Хове Эспаньол».

Ранее сообщалось, что Захарян восстановился после травмы и готов вернуться в состав «Реал Сосьедада».

«Удивительно, потому что он готовился к кубковой игре, должен был играть.

Арсен готов играть. Болевых ощущений у него нет. Вчера он готовился к игре. Может, решили, что ему не надо ехать на игру с командой из низшей лиги.

Может, кондиций не набрал еще», — приводит слова Голубина «Спорт день за днем».

Матч «Хове Эспаньол» — «Реал Сосьедад» пройдет в 21 ноября, начало — в 20:00 мск.

Захарян еще ни разу не играл в этом сезоне из-за травмы голеностопа. В конце августа российский футболист перенес операцию.