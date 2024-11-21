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    Агент Захаряна отреагировал на непопадание игрока в состав «Реал Сосьедада» на ближайший матч

    Футбол Реал Сосьедад Кубок Испании Футбол Испании
    Геннадий Голубин, агент полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался о том, что игрок не попал в заявку команды на матч Кубка Испании против «Хове Эспаньол».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    Ранее сообщалось, что Захарян восстановился после травмы и готов вернуться в состав «Реал Сосьедада».

    «Удивительно, потому что он готовился к кубковой игре, должен был играть.

    Арсен готов играть. Болевых ощущений у него нет. Вчера он готовился к игре. Может, решили, что ему не надо ехать на игру с командой из низшей лиги.

    Может, кондиций не набрал еще», — приводит слова Голубина «Спорт день за днем».

    Матч «Хове Эспаньол» — «Реал Сосьедад» пройдет в 21 ноября, начало — в 20:00 мск.

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    • Захарян еще ни разу не играл в этом сезоне из-за травмы голеностопа. В конце августа российский футболист перенес операцию.

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