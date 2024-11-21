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    Левандовский заявил, что мог перейти в «Ман Юнайтед» в 2012 году

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    Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский рассказал, почему не получилось перейти в «Манчестер Юнайтед» в 2012-м году.

    Роберт Левандовский
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    Роберт Левандовский

    «Я согласился перейти в "Манчестер Юнайтед". Помню, мы однажды разговаривали с Фергюсоном, это было в 2012-м. Помню тот разговор, он состоялся до начала предсезонки. Я знал, что он собирается позвонить.

    Спроси у клуба (почему сделка не была заключена). Помню, что разговаривал с президентом "Боруссии", он сказал мне, что команда нуждается во мне, что меня не продадут "МЮ", потому что я очень важен, а сейчас не лучшее время для этого.

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    • Но я тогда ответил согласием, это правда. Я согласился перейти в "МЮ", потому что ты не можешь отказать, когда тебе звонит сэр Алекс Фергюсон. Тем более мне было 22 или 23 года. Я был счастлив в "Боруссии", но "МЮ" тогда был на пике», — сказал Левандовский Daily Mail.

    Напомним, что польский нападающий вместе с дортмундской «Боруссией» доходил до финала Лиги чемпионов. Затем Левандовский перешел в «Баварию», где выступал на протяжении 8-и сезонов. В 2022-м году форвард пополнил состав «Барселоны».

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