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    Парагвай избежал поражения в матче с Боливией

    Боливия — Парагвай: счет матча 2:2, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Боливии Сборная Парагвая
    Парагвай сыграл вничью с Боливией (2:2) в матче 12-го тура южно-американской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Сборная Парагвая
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    Сборная Парагвая

    В составе хозяев голы записали на свой счет Эрвин Вака на 15-й минуте и Мигель Терсерос на 80-й минуте с пенальти.

    У Парагвая голы забили Мигель Альмирон на 71-й минуте и Хулио Энсисо на 90+1-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка
    Боливия — Парагвай 2:2
    Голы: 1:0 Ervin Vaca Moreno (15'), 1:1 Мигель Альмирон (71'), 2:1 Miguel Terceros (пенальти) (80'), 2:2 Хулио Энсисо (90 + 1') Удаление: Диего Гомес (83')

    После этого матча Боливия занимает 7-е место в таблице с 13-ю очками в активе, а Парагвай — на 5-й позиции (17).

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