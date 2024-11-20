Боливия — Парагвай: счет матча 2:2, обзор голов

сыграл вничью с(2:2) в матче 12-го тура южно-американской квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В составе хозяев голы записали на свой счет Эрвин Вака на 15-й минуте и Мигель Терсерос на 80-й минуте с пенальти.

У Парагвая голы забили Мигель Альмирон на 71-й минуте и Хулио Энсисо на 90+1-й минуте.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка Боливия — Парагвай 2:2 Голы: 1:0 Ervin Vaca Moreno (15'), 1:1 Мигель Альмирон (71'), 2:1 Miguel Terceros (пенальти) (80'), 2:2 Хулио Энсисо (90 + 1') Удаление: Диего Гомес (83')

После этого матча Боливия занимает 7-е место в таблице с 13-ю очками в активе, а Парагвай — на 5-й позиции (17).