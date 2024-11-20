Артига: «Краснодар» — сильная команда

Наставник «Химок»отметил, что «Краснодар» имеет в своем составе игроков высочайшего класса.

В 16‑м туре РПЛ «Химки» примут «Краснодар». Матч начнется 23 ноября в 16:30 мск.

«Помимо игроков, уехавших в сборные, у "Краснодара" есть еще 11–12 игроков, которые никуда не улетали. И важно, что люди в сборной тренируются и играют, а не находятся в отпуске. Не думаю, что это как‑то нам поможет.

"Краснодар" — сильная команда. Они с "Зенитом" выделяются. Кордоба, Батчи, Сперцян — игроки высочайшего уровня», — сказал Артига на «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Химки» после 15 матчей набрали 12 очков и идут на 13-м месте в таблице РПЛ.