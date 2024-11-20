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    Артига: «Краснодар» — сильная команда

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    Наставник «Химок» Франк Артига отметил, что «Краснодар» имеет в своем составе игроков высочайшего класса.

    Франк Артига
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    Франк Артига

    В 16‑м туре РПЛ «Химки» примут «Краснодар». Матч начнется 23 ноября в 16:30 мск.

    «Помимо игроков, уехавших в сборные, у "Краснодара" есть еще 11–12 игроков, которые никуда не улетали. И важно, что люди в сборной тренируются и играют, а не находятся в отпуске. Не думаю, что это как‑то нам поможет.

    "Краснодар" — сильная команда. Они с "Зенитом" выделяются. Кордоба, Батчи, Сперцян — игроки высочайшего уровня», — сказал Артига на «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Химки» после 15 матчей набрали 12 очков и идут на 13-м месте в таблице РПЛ.

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