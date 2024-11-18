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    Билич: Роналду — великий. У него есть все. Он невероятен

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Известный тренер Славен Билич высказался о португальском форварде Криштиану Роналду, который сейчас выступает за «Аль-Наср».

    Славен Билич
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    Славен Билич

    «Для него важен каждый мяч. Он играет в каждом матче, даже против нас, хотя этот матч не является большим дерби.

    Саудовская Аравия приняла очень разумное решение. Они поняли, что не имеет значения, много ли у них отелей или курортов, что лучший способ продвигать страну — это футбол, особенно с помощью такой звезды, как Криштиану. И они добьются успеха. Это хорошая лига, которая растет.

    Что можно о нем сказать? Он величайший спортсмен в истории Португалии. Его всегда упоминают в разговорах о лучшем в истории. Одним людям Месси нравится больше, другим — он. Может, он и не лучший, но он великий. У него есть все. Он невероятен.

    Когда люди говорят, что у него нет таланта и что он добился всего только благодаря упорному труду, это глупо. Только люди, которые понятия не имеют, что такое футбол, могут так говорить», — приводит слова Билича Record.

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