Билич: Роналду — великий. У него есть все. Он невероятен

Известный тренервысказался о португальском форварде, который сейчас выступает за

«Для него важен каждый мяч. Он играет в каждом матче, даже против нас, хотя этот матч не является большим дерби.

Саудовская Аравия приняла очень разумное решение. Они поняли, что не имеет значения, много ли у них отелей или курортов, что лучший способ продвигать страну — это футбол, особенно с помощью такой звезды, как Криштиану. И они добьются успеха. Это хорошая лига, которая растет.

Что можно о нем сказать? Он величайший спортсмен в истории Португалии. Его всегда упоминают в разговорах о лучшем в истории. Одним людям Месси нравится больше, другим — он. Может, он и не лучший, но он великий. У него есть все. Он невероятен.

Когда люди говорят, что у него нет таланта и что он добился всего только благодаря упорному труду, это глупо. Только люди, которые понятия не имеют, что такое футбол, могут так говорить», — приводит слова Билича Record.