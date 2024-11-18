Адиев: Слова Черчесова про бесхозную сборную Казахстана, конечно же, меня немного задевают

Бывший тренер сборной Казахстанапрокомментировал заявлениео том, что команда ранее была бесхозна.

«Очень уважительно отношусь к Станиславу Саламовичу. Но слова про бесхозную команду, конечно же, меня немного задевают. Получается, работа мной и федерацией не проводилась до него? Конечно, это его суждение. Но считаю, что мы за два года во главе с бывшим президентом федерации Барменкуловым пришли к позитивным результатам.

Всегда буду болеть за сборную Казахстана. Мне хотелось бы, чтобы и Черчесов привел команду к наилучшим результатам. Буду только рад, если результаты будут лучше, чем у Адиева», — цитирует Адиева РИА Новости.

Сборная Казахстана в шести матчах под руководством Черчесова один раз сыграла вничью и потерпела пять поражений, при этом ни разу не забив и пропустив 15 мячей.