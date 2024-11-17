«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: счет матча 2:2, обзор голов

«СКА-Хабаровск» Фото: globallookpress.com
На 33-й минуте гол забил защитник хабаровчан Николай Покидышев. На 86-й минуте москвичи отыгрались после точного удара Сергея Бородина. Уже через минуту гостей вывел вперед Андрей Костин.
Ничью хозяевам принес гол Георгия Гонгадзе. Нападающий отличился на 92-й минуте.
Футбол. Россия. Первая лига
СКА-Хабаровск — Торпедо 2:2
Голы: 1:0 Николай Покидышев (33'), 1:1 Сергей Бородин (86'), 1:2 Андрей Костин (87'), 2:2 Георгий Гонгадзе (пенальти) (90+2') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Артём Быков, Николай Покидышев, Николай Поярков, Юрий Журавлёв, Рамазан Гаджимурадов, Никита Першин, Артем Симонян, Камран Алиев, Георгий Гонгадзе, Martinez B. Торпедо: Виталий Ботнарь, Руслан Байтуков, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Игорь Горбунов, Равиль Нетфуллин, Александр Орехов, Максим Максимов, Ираклий Манелов Предупреждения: Артем Симонян (73'), (90+2') Удаления: Николай Поярков (90+4'), Владислав Галкин (90+5')
«Торпедо» (37 очков) идет вторым в таблице Первой лиги.
«СКА-Хабаровск» (25) поднялся на 8-е место.