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    «Торпедо» и «СКА-Хабаровск» сыграли вничью в Первой лиге

    «СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: счет матча 2:2, обзор голов

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    «Торпедо» в гостях сыграло вничью со «СКА-Хабаровском» в матче 19-го тура Первой лиги — 2:2.

    «СКА-Хабаровск»
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    «СКА-Хабаровск»

    На 33-й минуте гол забил защитник хабаровчан Николай Покидышев. На 86-й минуте москвичи отыгрались после точного удара Сергея Бородина. Уже через минуту гостей вывел вперед Андрей Костин.

    Ничью хозяевам принес гол Георгия Гонгадзе. Нападающий отличился на 92-й минуте.

    Футбол. Россия. Первая лига
    СКА-Хабаровск — Торпедо 2:2
    Голы: 1:0 Николай Покидышев (33'), 1:1 Сергей Бородин (86'), 1:2 Андрей Костин (87'), 2:2 Георгий Гонгадзе (пенальти) (90+2') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Артём Быков, Николай Покидышев, Николай Поярков, Юрий Журавлёв, Рамазан Гаджимурадов, Никита Першин, Артем Симонян, Камран Алиев, Георгий Гонгадзе, Martinez B. Торпедо: Виталий Ботнарь, Руслан Байтуков, Сергей Бородин, Егор Данилкин, Боян Роганович, Глеб Шевченко, Игорь Горбунов, Равиль Нетфуллин, Александр Орехов, Максим Максимов, Ираклий Манелов Предупреждения: Артем Симонян (73'), (90+2') Удаления: Николай Поярков (90+4'), Владислав Галкин (90+5')

    «Торпедо» (37 очков) идет вторым в таблице Первой лиги.

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    «СКА-Хабаровск» (25) поднялся на 8-е место.

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