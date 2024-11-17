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    Моуринью прокомментировал победу над «Зенитом»

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    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о победе над «Зенитом» (2:1) в товарищеском матче. Игра состоялась в Стамбуле.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «У нас было только девять игроков, когда мы готовились к этой игре. Конечно, мы работали с молодыми футболистами в дополнение к этим игрокам. Мы пытались сформировать команду из тех игроков, которые у нас были.

    Мы работали по этой системе на тренировках, а игроки отлично воплотили её на поле. Я доволен как минимум так же, как после победы, которую мы одержали в чемпионате», — приводит слова Моуринью официальный сайт турецкого клуба.

    У питерской команды единственный гол забил Александр Ерохин. В составе «Фенербахче» отличились Дженк Тосун и Левент Мерджан.

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