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    Стало известно, когда Хаби Алонсо возглавит «Реал»

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    Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо возглавит «Реал» летом 2025-го года. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    Стало известно, что летом следующего года Хаби Алонсо сменит Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала». К тому же, руководство «сливочных» попытается воспользоваться этим назначением, чтобы подписать Флориана Вирца.

    Несмотря на это, «Манчестер Сити» попытается составить конкуренцию «Реалу» в борьбе за Хаби Алонсо, но в «Байере» уверены, что специалист возглавит «сливочных».

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