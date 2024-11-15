Стало известно, когда Хаби Алонсо возглавит «Реал»

Главный тренервозглавитлетом 2025-го года. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что летом следующего года Хаби Алонсо сменит Карло Анчелотти на посту главного тренера «Реала». К тому же, руководство «сливочных» попытается воспользоваться этим назначением, чтобы подписать Флориана Вирца.

Несмотря на это, «Манчестер Сити» попытается составить конкуренцию «Реалу» в борьбе за Хаби Алонсо, но в «Байере» уверены, что специалист возглавит «сливочных».

Немецкая команда под руководством испанского тренера занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 17-ю очками в активе после 10-и туров, отставая от 1-й позиции на 9 баллов.