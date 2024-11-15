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    Ван Нистелрой: «МЮ» всегда будет занимать особое место в моем сердце

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    Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой высказался об уходе из клуба.

    Руд ван Нистелрой
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    Руд ван Нистелрой

    «Всем в "Манчестер Юнайтед", в особенности персоналу, игрокам и болельщикам.

    Я хочу поблагодарить вас от всего сердца за ваши невероятные усилия и поддержку. Для меня было большой честью представлять клуб в качестве игрока, тренера и менеджера, и я всегда буду дорожить воспоминаниями, которые мы разделили вместе.

    "Манчестер Юнайтед" всегда будет занимать особое место в моём сердце, и я надеюсь, что в ближайшее время на "Олд Траффорд" вновь наступят славные дни — не только потому, что я хочу, чтобы клуб преуспел, но и потому, что вы все этого заслуживаете! Всего наилучшего и берегите себя, Руд», — написал ван Нистелрой на своей странице в соц. сети.

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    • Напомним, что 11-го ноября пресс-служба «Манчестер Юнайтед» сообщила о расставании с ван Нистелроем. Новым главным тренером «красных дьяволов» стал Рубен Аморим.

    После 11-и туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в таблице с 15-ю очками в активе.

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