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    Один из аутсайдеров АПЛ хочет арендовать Мудрика

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    Атакующий полузащитник «Челси» Михаил Мудрик в январе может покинуть команду.

    Михаил Мудрик
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    Михаил Мудрик

    По информации Football Transfers, украинского вингера хочет подписать «Кристал Пэлас».

    Источник при этом отмечает, что «Пэлас» рассматривают вариант с арендой Мудрика. Переход может состояться во время зимнего трансферного окна.

    Transfermarkt оценивает стоимость Мудрика в 30 миллионов евро. В начале 2023 года «Челси» выкупил украинца у донецкого «Шахтера» за 70

    В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 14 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

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    • Ранее сообщалось, что Мудрика может продолжить карьеру в Германии или Франции.

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