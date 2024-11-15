Один из аутсайдеров АПЛ хочет арендовать Мудрика

Михаил Мудрик Фото: globallookpress.com
По информации Football Transfers, украинского вингера хочет подписать «Кристал Пэлас».
Источник при этом отмечает, что «Пэлас» рассматривают вариант с арендой Мудрика. Переход может состояться во время зимнего трансферного окна.
Transfermarkt оценивает стоимость Мудрика в 30 миллионов евро. В начале 2023 года «Челси» выкупил украинца у донецкого «Шахтера» за 70
В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 14 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Мудрика может продолжить карьеру в Германии или Франции.