Один из аутсайдеров АПЛ хочет арендовать Мудрика

Атакующий полузащитник «Челси»в январе может покинуть команду.

По информации Football Transfers, украинского вингера хочет подписать «Кристал Пэлас».

Источник при этом отмечает, что «Пэлас» рассматривают вариант с арендой Мудрика. Переход может состояться во время зимнего трансферного окна.

Transfermarkt оценивает стоимость Мудрика в 30 миллионов евро. В начале 2023 года «Челси» выкупил украинца у донецкого «Шахтера» за 70

В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 14 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Мудрика может продолжить карьеру в Германии или Франции.