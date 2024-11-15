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    Константин ТюкавинРоссия — Бруней. Онлайн
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    Мор — об игре с «Фенербахче»: «Зенит» поступает верно, проводя серьезные игры с иностранными командами

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    Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор уверен в необходимости поддерживать форму «Зенитом» во время паузы на матчи национальных сборных.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Есть команды, у которых во время паузы на матчи сборных разъезжается весь состав, остается только пара игроков и молодежь. Но если брать "Зенит", то у них в обойме много игроков, которые не получают достаточно игровой практики, плюс в расположении осталось много футболистов основного состава.

    "Зенит" поступает верно, проводя серьезные игры с иностранными командами. В таких матчах они решают много задач. Это и интересная игра, и практика для футболистов в микроцикле, поэтому вижу только плюсы для питерцев», — сказал Мор на «Матч ТВ».

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    Товарищеская игра между «Фенербахче» и «Зенитом» началась в 20:00 по мск.

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