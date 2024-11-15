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    Максименко: Никогда не оказывался в ситуации, когда не хочу ехать в сборную

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    Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко высказался о своем выступлении за сборную России.

    Александр Максименко
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    Александр Максименко

    «Отказаться от выступления за сборную? Нет, абсолютно. Никогда таких мыслей не было. Никогда не оказывался в ситуации, когда не хочу ехать в сборную

    Понятно, что сейчас соперники не такие сильные, хотя в марте была Сербия. Имеем, что имеем, но приезжаем в любом случае с радостью. В разговорах между собой даже не затрагиваем тему ехать или нет.

    Бруней? Ничего не слышал о нем. Я так понимаю, что где-то недалеко от Вьетнама и Таиланда. В той части Азии», — цитирует Максименко «Чемпионат».

    Напомним, что сегодня, 15 ноября, сборная России проведет спарринг с национальной командой Брунея.

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