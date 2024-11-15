Карпин — о победе над Брунеем: Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли?

Главный тренер сборной Россиисказал, что его футболисты отлично понимали уровень сборной Брунея.

«Есть в азиатской конфедерации команды не уровня Брунея. Там есть Иран, Корея, другие сборные. После опыта полета во Вьетнам можно сказать, что нам было бы тяжеловато там. А матчи проходят все время во время чемпионата. Плюс погода, акклиматизация ко времени и возврат домой. С календарем и перелетами нам было бы тяжело.

Не боитесь, что игроки после 11:0 будут расслабленными? Все же Сирия соперник иного уровня. Думаете, что футболисты тупые и не понимают, кого они обыграли? Что они короли? Нет, конечно. Так получилось, что выиграли сегодня крупно. С Сирией будут другие игроки футболисты.

Все ли полетят в Волгоград? Нет, не все. Завтра или послезавтра узнаете, кого не будет, — цитирует Карпина "Матч ТВ".

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Разгром Брунея со счетом 11:0 стал самым крупным в истории национальной команды. Прежним рекордом являлась победа над Сан‑Марино в 2019 году (9:0)