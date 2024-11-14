Жирков: На слова Дзюбы нет смысла обижаться

Экс-футболиствысказался о словах нападающегов адрес главного тренера сине-бело-голубых

Дзюба ранее сказал, что откажется при встрече пожимать руку Семаку.

«Даже по личному опыту могу сказать, что когда человека убирают из команды, то тренер иногда ничего не говорил — руководство команды сообщало решение, и все. И нет смысла обижаться, если твое время в команде подходит к концу, так можно всю карьеру на любого тренера обижаться. Но это его право, у него свое мнение.

Какие бы отношения ни были между тренером и игроком, после окончания карьеры это уже воспринимается как детские шалости», — приводит слова Жиркова ТАСС.

В сентябре 36-летний Дзюба перешел в «Акрон».