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    Жирков: На слова Дзюбы нет смысла обижаться

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    Экс-футболист Юрий Жирков высказался о словах нападающего Артема Дзюбы в адрес главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

    Юрий Жирков
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    Юрий Жирков

    Дзюба ранее сказал, что откажется при встрече пожимать руку Семаку.

    «Даже по личному опыту могу сказать, что когда человека убирают из команды, то тренер иногда ничего не говорил — руководство команды сообщало решение, и все. И нет смысла обижаться, если твое время в команде подходит к концу, так можно всю карьеру на любого тренера обижаться. Но это его право, у него свое мнение.

    Какие бы отношения ни были между тренером и игроком, после окончания карьеры это уже воспринимается как детские шалости», — приводит слова Жиркова ТАСС.

    В сентябре 36-летний Дзюба перешел в «Акрон».

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