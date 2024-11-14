Нгамале получил травму

Главный врач московского «Динамо»отметил, что хавбекполучил травму голеностопного сустава в матче сборной Камеруна против Намибии.

В среду сборная Камеруна сыграла вничью с Намибией в матче квалификации на Кубок Африки. Нгамале был заменен на 59‑й минуте.

«Нгамале был заменен. Мы с ним связались, в ближайшее время (сегодня, завтра) у него будет обследование. Сейчас он испытывает боль в голеностопном суставе. Он не смог продолжить игру.

На какой срок он может вылететь? Это сложно сказать, мы общались с ним дистанционно. Но риск есть всегда большой, если игрок меняется по ходу игры и не может продолжить матч», — сказал Родионов «Матч ТВ».

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