Три защитника «Спортинга» вошли в сферу интересов «Реала»

заинтересован в услугах трех защитников. Об этом сообщает Record.

Стало известно, что «Реал» нуждается в усилении защитной линии после того, как игрок «Реала» Эдер Милитао выбыл до конца нынешнего сезона из-за разрыва крестообразных связок.

Действующие контракты Инасиу и Диоманде рассчитаны до лета 2027-го года, а соглашение Дебаста закончится в 2029-м году.

После 12-и туров в испанской Примере «Реал» располагается на 2-й строчке в таблице с 27-ю очками в активе, отставая от «Барселоны» на 6 пунктов.