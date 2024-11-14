Три защитника «Спортинга» вошли в сферу интересов «Реала»

Гонсалу Инасиу — защитник «Спортинга» Фото: globallookpress.com
Стало известно, что «Реал» нуждается в усилении защитной линии после того, как игрок «Реала» Эдер Милитао выбыл до конца нынешнего сезона из-за разрыва крестообразных связок.
Действующие контракты Инасиу и Диоманде рассчитаны до лета 2027-го года, а соглашение Дебаста закончится в 2029-м году.
После 12-и туров в испанской Примере «Реал» располагается на 2-й строчке в таблице с 27-ю очками в активе, отставая от «Барселоны» на 6 пунктов.