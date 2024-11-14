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    Три защитника «Спортинга» вошли в сферу интересов «Реала»

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    «Реал» заинтересован в услугах трех защитников «Спортинга» — Гонсалу Инасиу, Усмана Диоманде и Зено Дебаста. Об этом сообщает Record.

    Гонсалу Инасиу — защитник «Спортинга»
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    Гонсалу Инасиу — защитник «Спортинга»

    Стало известно, что «Реал» нуждается в усилении защитной линии после того, как игрок «Реала» Эдер Милитао выбыл до конца нынешнего сезона из-за разрыва крестообразных связок.

    Действующие контракты Инасиу и Диоманде рассчитаны до лета 2027-го года, а соглашение Дебаста закончится в 2029-м году.

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