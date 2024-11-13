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    Константин ТюкавинРоссия — Бруней. Онлайн
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    Шотландия — Хорватия: смотреть онлайн в прямом эфире

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    Шотландия и Хорватия проведут второй очный матч в этом розыгрыше Лиги наций. В прошлый раз хорваты выиграли со счетом 2:1.

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    В прошлом туре хозяева набрали первые баллы благодаря нулевой с Португалией. Однако теперь, чтобы догнать Польшу и претендовать хотя бы на участие в стыках, шотландцам надо побеждать, поскольку разрыв составляет 3 пункта.

    Хорватам также нужно выиграть, чтобы снять все вопросы о выходе в плей-офф. Тогда в последнем туре Польша уже ничем не сможет угрожать безопасности гостей в таблице.

    Прогнозы и ставки

    Хорватия ни разу не выиграла в текущем турнире на выезде. Возможно, этот факт повлиял на расстановку коэффициентов.

    • В своей линии букмекеры особо никого не выделяют, хотя на стороне хорватов небольшой перевес по цифрам — 3.45 и 2.14 соответственно.

    • На LiveSport.Ru вышел прогноз с коэффициентом 1.79. Его можно почитать здесь.

    • Нейронная сеть проанализировала статистику и пришла к выводу, что Шотландия победит со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча смотрите на сайте LiveCup.Run, где вы также найдете статистику, результаты и коэффициенты.

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