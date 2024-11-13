В прошлом туре хозяева набрали первые баллы благодаря нулевой с Португалией. Однако теперь, чтобы догнать Польшу и претендовать хотя бы на участие в стыках, шотландцам надо побеждать, поскольку разрыв составляет 3 пункта.
Хорватам также нужно выиграть, чтобы снять все вопросы о выходе в плей-офф. Тогда в последнем туре Польша уже ничем не сможет угрожать безопасности гостей в таблице.
Прогнозы и ставки
Хорватия ни разу не выиграла в текущем турнире на выезде. Возможно, этот факт повлиял на расстановку коэффициентов.
- В своей линии букмекеры особо никого не выделяют, хотя на стороне хорватов небольшой перевес по цифрам — 3.45 и 2.14 соответственно.
- На LiveSport.Ru вышел прогноз с коэффициентом 1.79. Его можно почитать здесь.
- Нейронная сеть проанализировала статистику и пришла к выводу, что Шотландия победит со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча смотрите на сайте LiveCup.Run, где вы также найдете статистику, результаты и коэффициенты.
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