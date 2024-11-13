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    Мостовой: Россия должна забить Брунею не меньше 8 мячей

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    Экс-капитан сборной Росиии Александр Мостовой рассказал, что в матче с Брунеем от сборной России ожидает очень много забитых мячей.

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Какие ваши ожидания, прогнозы на матч с Брунеем? Тревога, тревога… Я напуган, в ожидании. Будет 8:0 или 10:0. Меньше быть не должно. Где Бруней и где футбол? Я знаю, что там нет профессионального футбола.

    Если Россия забьет меньше восьми мячей — это будет плохой результат? Конечно! Это будет несерьезно, мы все расстроимся. Сейчас идут разговоры про рекорды, победные серии. Представляете, как приятно их устанавливать с такими командами, как Бруней, Мадагаскар, Монголия. Я недавно перепутал Бруней с Бурунди. Кошмар», — сказал Мостовой «Матч ТВ».

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    Встреча пройдет в Краснодаре 15 ноября. Начало — 19:00 (мск).

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