Мостовой: Россия должна забить Брунею не меньше 8 мячей

Александр Мостовой Фото: globallookpress.com
«Какие ваши ожидания, прогнозы на матч с Брунеем? Тревога, тревога… Я напуган, в ожидании. Будет 8:0 или 10:0. Меньше быть не должно. Где Бруней и где футбол? Я знаю, что там нет профессионального футбола.
Если Россия забьет меньше восьми мячей — это будет плохой результат? Конечно! Это будет несерьезно, мы все расстроимся. Сейчас идут разговоры про рекорды, победные серии. Представляете, как приятно их устанавливать с такими командами, как Бруней, Мадагаскар, Монголия. Я недавно перепутал Бруней с Бурунди. Кошмар», — сказал Мостовой «Матч ТВ».
Встреча пройдет в Краснодаре 15 ноября. Начало — 19:00 (мск).