Сейчас хозяева выступают в роли лидера квартета и англичане отстают на 3 очка. У греков 12 пунктов, а у команды «трех львов» — 9. Как раз поражение и сыграло важную роль в раскладе этой гонки.
Таким образом, сборной Англии обязательно нужно побеждать. Тем более что Томас Тухель проведет свой первый матч на посту главного тренера англичан.
Прогнозы и ставки
Тухель однозначно заинтересован в удачном старте. Это понимают и букмекеры.
- Котировки на матч следующие: 3.70 на победу Греции, 3.20 на ничью и 2.25 на победу Англии.
- Аналитики LiveSport.Ru в своем прогнозе с коэффициентом 2.16 считают, что англичанам 3 очка не набрать.
- Искусственный интеллект уверен в победе сборной Англии, но с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Греция — Англия смотрите на LiveCup.Run. На ресурсе помимо трансляции доступны статистика, результаты, составы команд и коэффициенты букмекеров.
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