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    Греция — Англия: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В Афинах Греция примет Англию в рамках матча 5-го тура Лиги наций УЕФА. В прошлый раз греки обыграли англичан 2:1 в Лондоне.

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    Сейчас хозяева выступают в роли лидера квартета и англичане отстают на 3 очка. У греков 12 пунктов, а у команды «трех львов» — 9. Как раз поражение и сыграло важную роль в раскладе этой гонки.

    Таким образом, сборной Англии обязательно нужно побеждать. Тем более что Томас Тухель проведет свой первый матч на посту главного тренера англичан.

    Прогнозы и ставки

    Тухель однозначно заинтересован в удачном старте. Это понимают и букмекеры.

    • Котировки на матч следующие: 3.70 на победу Греции, 3.20 на ничью и 2.25 на победу Англии.

    • Аналитики LiveSport.Ru в своем прогнозе с коэффициентом 2.16 считают, что англичанам 3 очка не набрать.

    • Искусственный интеллект уверен в победе сборной Англии, но с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Греция — Англия смотрите на LiveCup.Run. На ресурсе помимо трансляции доступны статистика, результаты, составы команд и коэффициенты букмекеров.

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