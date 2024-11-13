В Афинахприметв рамках матча 5-го тура Лиги наций УЕФА . В прошлый раз греки обыграли англичан 2:1 в Лондоне.

Сейчас хозяева выступают в роли лидера квартета и англичане отстают на 3 очка. У греков 12 пунктов, а у команды «трех львов» — 9. Как раз поражение и сыграло важную роль в раскладе этой гонки.

Таким образом, сборной Англии обязательно нужно побеждать. Тем более что Томас Тухель проведет свой первый матч на посту главного тренера англичан.

Прогнозы и ставки

Тухель однозначно заинтересован в удачном старте. Это понимают и букмекеры.

Котировки на матч следующие: 3.70 на победу Греции, 3.20 на ничью и 2.25 на победу Англии.

на победу Греции, на ничью и на победу Англии. Аналитики LiveSport.Ru в своем прогнозе с коэффициентом 2.16 считают, что англичанам 3 очка не набрать.

в своем прогнозе с коэффициентом считают, что англичанам 3 очка не набрать. Искусственный интеллект уверен в победе сборной Англии, но с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Греция — Англия смотрите на LiveCup.Run. На ресурсе помимо трансляции доступны статистика, результаты, составы команд и коэффициенты букмекеров.

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